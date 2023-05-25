Фейкові юридичні послуги обійшлися жителю Тернополя у понад 56 тисяч гривень

Як встановили поліцейські, потерпілий в одному із месенджерів знайшов оголошення про надання юридичних послуг. Зателефонував за номером, вказаним у дописі. Під час спілкування з представниками начебто юридичної фірми, тернополянина запевнили, що допоможуть вирішити його питання. Потерпілий впродовж декількох днів консультувався з псевдоюристами, скидав їм свої документи. Аферисти видурили у нього 56 тисяч гривень за свої послуги. Проте, отримавши гроші, більше на зв’язок не виходили.
Тернополянин звернувся за допомогою до працівників поліції. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
Працівники поліції застерігають: не відкривайте жодні невідомі посилання в месенджерах, соціальних мережах та SMS. Не вірте оголошенням та повідомленням, які обіцяють якусь допомогу. Користуйтеся послугами лише перевірених компаній. У жодному разі не перераховуйте кошти наперед незнайомцям. Розраховуйтеся за послуги лише після отримання.