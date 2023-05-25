Фейкові юридичні послуги обійшлися жителю Тернополя у понад 56 тисяч гривень

Як встановили поліцейські, потерпілий в одному із месенджерів знайшов оголошення про надання юридичних послуг. Зателефонував за номером, вказаним у дописі. Під час спілкування з представниками начебто юридичної фірми, тернополянина запевнили, що допоможуть вирішити його питання. Потерпілий впродовж декількох днів консультувався з псевдоюристами, скидав їм свої документи. Аферисти видурили у нього 56 тисяч гривень за свої послуги. Проте, отримавши гроші, більше на зв’язок не виходили.