Судові охоронці змінили однострій на українську вишиванку.

Судові охоронці Тернопільщини доєдналися до благодійних заходів єдності «Сила народу». У день української вишиванки висадили у селі Сороцьке на Тернопільщині квіткові дерева та кущі: магнолії, гортензії, вейгели, жасмин тощо.

«З початку війни наші рідні, друзі, колеги на фронті захищають незалежність України. У цей час ніхто не може залишатися осторонь, бо це наша країна, яку хоче знищити московська орда. Сьогодні ми змінили форму на українську вишиванку, щоб світ розумів, що ми – українці, ми – нація, яка має своє коріння, свою мову. Нація, яка знає свою історію і хоче жити у вільній, незалежній Україні», – зазначив заступник начальника територіального управління Служби судової охорони у Тернопільській області Андрій Подедворний.

Наші земля сьогодні потерпає від російських ракет, градів, її випалюють фосфорними бомбами. А хочеться щоб вона розквітла орнаментами української вишиванки. І сьогодні ці квіткові дерева стали символами нашої єдності, нашої незламності, нашої сили, – розповіла начальниця служби інформаційно-аналітичної роботи територіального управління Служби судової охорони в Тернопільській області Оксана Вишньовська.

Як візерунками багата українська вишиванка, так і нехай наша земля квітковими барвами наповнює життя, а парк «Сила народу» вже наступного року буде милувати своєю красою жителів та гостей села Сороцьке.