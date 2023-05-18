Вишиванки для захисників: у Тернополі пораненим бійцям подарували символи української нескореності

Символ захисту, символ національної гордості, щасливої долі та родової пам’яті подарували хлопцям, які проходять реабілітацію після отриманих поранень, працівники обласного територіального медичного об’єднання МВС України в Тернопільській області.

Це вже другий рік поспіль медичний персонал відомчої лікарні вручає національні обереги нашим захисникам.

Керівник медустанови Михайло Василишин каже, що ці сорочки повинні стати надійним захистом для наших бійців, символом єдності та перемоги. Вишиванка – це символ роду, це вбрання, яке одягали наші прадіди, коли боролися за волю українського народу.

Слово «вишивати» означає «вшановувати», а тому працівники Нацполіції Тернопільщини одягнули вишиванки, як символ поваги до Героїв та Героїнь, які захищають наш спокій.