Поліцейські встановили особу зловмисника, причетного до крадіжки з салону автомобіля

Від злочинних дій 32-річного тернополянина потерпіла власниця транспортного засобу. З салону автівки крадій поцупив сумку з документами та грошима.

Зі слів потерпілої, вона залишила свою машину в дворі будинку, а зранку виявила, що її обікрали. Зникла жіноча сумка з гаманцем та документами.

У ході оперативних заходів розшуківці Тернопільського районного управління поліції встановили, що до крадіжки причетний житель обласного центру, 1991 року народження. Зловмисник уже раніше притягувався до відповідальності за вчинення майнових злочинів.

Викрадені документи поліцейські вилучили. Крадені 6000 гривень зловмисник витратив на власні потреби.

Відомості за даними фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу. Триває досудове розслідування.