Оперативники затримали раніше судимого жителя обласного центру за вчинення грабежу

На лінію 102 надійшло повідомлення від охоронця одного з мережевих торгових закладів про те, що невідома особа відкрито викрала з вітрини пляшку дорогого алкоголю.

Оперативно відреагувавши на повідомлення, співробітники управління карного розшуку та розшуківці Тернопільського районного управління поліції затримали зловмисника. Ним виявився неодноразово судимий за майнові злочини житель обласного центру, 1998 року народження.