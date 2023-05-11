Бережанські поліцейські та представники Міжнародної організації з міграції навчали дітей правил безпеки під час перебування за кордоном

Інтерактивне заняття з правил безпеки під час подорожей та працевлаштування за кордоном провели для юних жителів Бережан. Захід організували представники Міжнародної організації з міграції спільно з працівниками ювенальної превенції Бережанського відділу поліції.

Мета інтерактиву – дати базові знання молоді, які допоможуть їм розпізнати небезпеку та знайти вихід у кризових ситуаціях під час перебування за межами України. Серед слухачів були школярі, учні місцевого коледжу та представники юнацького корпусу поліції «Бережанські шерифи».

Як розповідає представниця Міжнародної організації (МОМ), асистентка проєкту «Захист» Ольга Артюхова, для старшої групи дітей організували тренінг про безпечне працевлаштування за кордоном, а школярам розповіли про безпечні подорожі.

Захід проходив у бережанському осередку громадського простору «Рідне місто». Тут відбувалися різноманітні квести, діти отримували завдання та навчалися ефективно долати труднощі.

Як правильно підготуватися до поїздки за кордон, захистити себе та не стати жертвою торговців людьми, як навчись розпізнавати ризиковані пропозиції, як не потрапити у тенета шахраїв, що робити, коли втратив паспорт за межами України – усі ці та інші ситуації в ігровій формі розібрали учасники інтерактиву.

«Завдяки Міжнародній організації з міграції, діти мали можливість в ігровій формі отримати знання щодо того, як підготувати документи для поїздки за кордон, як перетинати кордон, як правильно спілкуватися з іноземцями і як не потрапити під вплив шахраїв під час поїздки за межі України», – розповідає старший інспектор сектору ювенальної превенції Бережанського відділу поліції Ростислав Степанчак.

Інтерактив став пізнавальним та інформативним для представників юнацького корпусу поліції «Бережанські шерифи». Хлопці та дівчата активно співпрацюють з поліцейськими, тож щоразу прагнуть підвищувати свою правову обізнаність у різних питаннях.

Чимало цінної інформації почерпнули для себе і наймолодші учасники тематичного заходу. Вони запам’ятали для себе основні правила безпеки під час поїздки за кордон і як діяти у випадку екстремальної ситуації.

Подібні заходи ювенальні поліцейські організовуватимуть і надалі, адже безпека дітей – пріоритетне завдання у їхній роботі.