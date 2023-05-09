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Жителя Почаєва поліцейські затримали за крадіжку велосипеда

Категорія: Кримінал
321velos1Поліцейські розшукали зловмисника та затримали його відповідно до статі 208 КПК.
До співробітників Кременецького райвідділу поліції надійшло повідомлення від жительки Почаєва про те, що невідома особа викрала велосипед у її сина. Школяр залишив двоколісник біля магазину, а коли повернувся його вже не було.
У ході оперативних заходів співробітники поліції встановили, що до злочину причетний 34-річний житель Почаєва. Крадений велосипед у нього вилучили.
Вирішується питання про оголошення зловмисникові підозри за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.
Поліцейські звертаються до громадян подбати про безпеку своїх велосипедів та не залишати їх без нагляду. Намагайтеся паркувати свій транспортний засіб лише у спеціально відведених для цього місцях та використовуйте велозамки.

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