Жителя Почаєва поліцейські затримали за крадіжку велосипеда

Поліцейські розшукали зловмисника та затримали його відповідно до статі 208 КПК.

До співробітників Кременецького райвідділу поліції надійшло повідомлення від жительки Почаєва про те, що невідома особа викрала велосипед у її сина. Школяр залишив двоколісник біля магазину, а коли повернувся його вже не було.

У ході оперативних заходів співробітники поліції встановили, що до злочину причетний 34-річний житель Почаєва. Крадений велосипед у нього вилучили.

Вирішується питання про оголошення зловмисникові підозри за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Поліцейські звертаються до громадян подбати про безпеку своїх велосипедів та не залишати їх без нагляду. Намагайтеся паркувати свій транспортний засіб лише у спеціально відведених для цього місцях та використовуйте велозамки.