Сподіваючись отримати швидкий кредит, жителька Борщова потрапила у шахрайську пастку

Як з’ясувалося, жінка через оголошення знайшла фірму, яка надає послуги кредитування. Зв’язалася телефоном з представником даної установи. Він запевнив, що вона зможе отримати онлайн кредит готівкою у сумі 80 тисяч гривень. Але для цього потрібно оформити страховку, перерахувавши на рахунок кредитної «фірми» гроші. Жінка повірила і перекинула понад 23 тисячі гривень. Проте кредиту вона не отримала і гроші за страховку їй не повернули.