Марку “Гвардія наступу. Час повертати своє” погасили в Нацполіції Тернопільщини

Нову марку “Слава Силам оборони й безпеки України! Гвардія наступу” урочисто погасили у Тернополі. 9 травня 2023 року Укрпошта її офіційно ввела в обіг.

Спеціальне погашення перших марок здійснили представники “Укрпошти” спільно з головою Тернопільської військової адміністрації, заступником керівника обласної ради, очільниками Нацполіції краю та Національної гвардії.

Керівник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш вважає, що погашення марки “Гвардія наступу” у День Європи, який відзначатимемо тепер 9 травня, – це символічно. Адже наші Збройні Сили сьогодні б’ють ворога і захищають не тільки Україну, а й усю Європу.

“Пройшли ми довгу роботу і були відібрані мотивовані хлопці та дівчата, які готові відбивати від ворога нашу Україну. Вони проходять зараз надзвичайно складний курс навчання. Дякую усім Збройним Силам України, дякую “Укрпошті”, що підтримуєте цю хорошу традицію”.

Поштовий блок складається з трьох марок: Національна поліція України, Національна гвардія України та Державна прикордонна служба.

“Марка – це пам’ять. І наші марки в цей нелегкий час відображають кожен етап героїчної оборони України й розказують усьому світу про те, що в нас відбувається, – розповідає директор Тернопільської дирекції АТ “Укрпошта” Любов Гринчишин. – Марка – це вдячність. Сьогодні ми щиро дякуємо працівникам цих підрозділів, які дарують безпеку всім нам”.

Марка “Гвардія наступу. Час повертати своє” присвячується усім Силам оборони та безпеки України. Як каже начальник Нацполіції краю Олександр Богомол, ця та інші марки – це пам’ять про усі події, які переживають українці разом із всім світом, це пам’ять про тих, хто віддав своє життя, обороняючи країну. Це вшанування усіх, хто взяв до рук зброю.

“Сьогодні усі спецпідрозділи Нацполіції на передовій – і Нацгвардія, і прикордонники разом зі Збройними Силами України – всі сили оборони намагаються захистити нашу Батьківщину, намагаються вигнати ворога. Дуже важливо, що до “Гвардії наступу” долучилося багато тернополян”.

Автор марок та конвертів — заслужений художник України Олександр Охапкін.

Спецпогашення відбулося в приміщенні Головного управління Національної поліції Тернопільщини. Загальний тираж поштового блоку – 235 000 примірників.