Тернопільські оперативники вийшли на слід зловмисника, причетного до серії крадіжок

Зі слів начальника управління карного розшуку ГУНП в Тернопільській області Андрія Кісіля, допоки доведено причетність крадія до трьох майнових злочинів, вчинених з приватних будинків та крамниці. Однак слідчо-оперативні заходи тривають і поліцейські перевіряють, чи не накоїв він ще більше протиправного. Перший факт крадіжки було задокументовано у лютому в селі Великий Ходачків, де й мешкає підозрюваний. Вночі тоді ще невідомий зловмисник проник до торгового закладу і виніс готівку та блок цигарок. Потерпілі заявили про збитки на суму майже 17 тисяч гривень.

Через деякий час крадіжка сталася у Підгороньому. З приватного будинку, де ніхто не мешкає, було викрадено плазмовий телевізор.

Оперативні заходи, які здійснювали співробітники управління карного розшуку спільно з колегами із відділення поліції №1 міста Тернополя вивели на слід 29-річного жителя села Великий Ходачків. До слова, чоловік у минулому проблем із законом не мав.

У ніч на 27 квітня сталася ще одна крадіжка – у селі Великий Ходачків з приватного помешкання було викрадено ювелірні прикраси на суму майже 50 тисяч гривень. Спосіб проникнення – як у решти випадках – шляхом пошкодження вікна. Тоді оперативники взяли зловмисника з наявними речовими доказами, що вказувало на його причетність до скоєння злочину.

За всіма фактами майнових злочинів розпочато кримінальні провадження. Слідчі оголосили зловмисникові підозру за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.