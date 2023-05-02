Поліцейські розшукують жінку, яка обікрала знайому

Про крадіжку гаманця в якому була банківська картка на лінію “102″ заявила жителька одного із селищ Чортківського району.

Жінка повідомила, що підозрює знайому, яка була в гостях, бо саме після того, як та пішла, потерпіла виявила зникнення.

У ході слідчо-оперативних заходів працівники чортківського відділу поліції встановили, що гаманець викрала наркозалежна знайома потерпілої.

Підозрювана скористатися карткою не встигла. Її місцеперебування встановлюється. Вирішується питання про внесення даного факту в ЄРДР згідно зі статтею 357(викрадення документів) ККУ.