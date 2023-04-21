Шахраї привласнили майже 16 тисяч гривень тернополянина

Із заявою про втрату грошей з банківської картки звернувся до Тернопільського районного відділення поліції місцевий житель. Чоловік розповів, що кошти щезли 20 квітня після того, як він ввів дані свого електронного гаманця.

У ході перевірки стало відомо, що потерпілий через додаток grailed продава власні речі. З ним зв’язався покупець. Невідомий попросив електронну пошту, аби скинути туди підтвердження про зарахування платежу.

За кілька хвилин на пошту тернополянина прийшов лист в якому йшлося про те, що покупець усе оплатив, а для того, аби кошти зарахувалися, тернополянин мав перейти за посиланням. Він це зробив, а далі ввів банківську картку, термін її дії, CVV-Код та суму, яка мала надійти на картку – 130 доларів. Після цього чоловіка перекинуло в банківський мобільний додаток, де він натиснув підтвердження операції.

Як результат – з картки гроші списалися і жодним кешбеком не повернулися.

Невідомий запевнив, що це збій системи та потрібно ввести ще одну картку. Чоловік вирішив не ризикувати й не проводити жодного платежу, оскільки запідозрив шахрайство.

Проте гроші убезпечити не вдалося. З картки, яку він ввів першою, невідомі встигли зняти решту коштів. Загальна сума збитків – 15700 гривень.

Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до частини 3 статті 190 ККУ. Триває слідство.