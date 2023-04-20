У Тернополі 41-річну жінку збив водій електросамокату

З забоями та іншими ушкодженнями до лікарні звернулася 41-річна тернополянка. Жінка отримала травми в результаті дорожньо-транспортної пригоди. Про потерпілу на лінію “102″ повідомив черговий лікар.

Аварія трапилася 19 квітня близько 17:15 на вулиці Бродівська. Жінка каже, що знаходилася на тротуарі, коли її збив водій електросамокату. Після наїзду чоловік не зупинився. Триває перевірка.

Працівники поліції нагадують, що згідно з правилами, в містах України їздити на самокатах потрібно велодоріжками зі швидкістю до 20 км/год, пішохідними зонами — до 5 км/год. Пересуватися проїжджою частиною або трамвайними шляхами не можна.

Заборонено: їздити у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, перевозити пасажирів, триматися під час руху за інший транспортний засіб,

користуватися телефоном під час їзди.

Під час катання звертайте увагу на пішоходів та завжди поступайтеся їм дорогою. Пам’ятайте про інших водіїв та транспортні засоби.