Поліцейські застерігають від шахраїв, які ошукують громадян під приводом «соціальних виплат»

Аферисти розміщують фейкові оголошення про надання різних соціальних виплат, надсилають людям посилання для реєстрації на отримання допомоги. Під час заповнення даних форм потерпілі вводять свої особисті дані. Таким чином шахраї отримують доступ до карткових рахунків, з яких знімають усі кошти.

Від такої афери потерпіла жителька Тернополя. В одній із соціальних мереж жінка побачила інформацію про виплати допомоги від держави особам, які під час воєнного стану не виїжджали з території України. У повідомленні пропонували перейти за посиланням, заповнити персональні дані та дані банківських карток для отримання коштів.

Жінка виконала всі вказівки: перейшла на фішинговий сайт, де ввела особситу інформацію. Як наслідок, з двох карток незаконно списали гроші. Загальна сума – понад 18 000 гривень.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 190 Кримінального кодексу України, поліцейські встановлюють усі обставини шахрайства та особу зловмисника.

Працівники поліції застерігають: не відкривайте жодні невідомі посилання в месенджерах, соціальних мережах та SMS. Не вірте оголошенням та повідомленням, які обіцяють якісь виплати. Інформацію про програми підтримки від держави завжди публікують офіційні джерела. Не вводьте на сторонніх сайтах дані своєї картки.

Попередьте своїх батьків, дідусів і бабусь про такі шахрайства, наголосіть на правилах безпеки та розкажіть, що не можна повідомляти свої персональні дані, пов’язані з банківської карткою.