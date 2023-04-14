Поліцейські склали два адмінпротоколи на чоловіка, котрий в центрі Тернополя пошкодив декоративне пасхальне яйце

У четвер, 13 квітня, близько 20 години до співробітників Тернопільського райуправління поліції надійшло повідомлення про те, що на бульварі Тараса Шевченка невідомий чоловік штовхнув декоративне пасхальне яйце, яке внаслідок падіння пошкодилось.

Розшукали зловмисника працівники Тернопільського райуправління спільно з патрульними. Правопорушником виявився 41-річний житель Тернополя. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння, поводився агресивно та виражався нецензурною лексикою.

Після неодноразових зауважень поліцейські доправили його до райуправління, де на нього склали два адміністративних протоколи.