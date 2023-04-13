Поліцейські застерігають: оголошення про продаж товарів в Інтернеті за низькою ціною можуть бути шахрайською пасткою

Як встановили правоохоронці, потерпілий в одній з соцмереж знайшов оголошення про продаж дров. Зв’язався з продавцем, який сказав, що відправить товар після оплати. Чоловік перекинув на банківську картку незнайомця гроші. Після цього зловмисник більше не виходив на зв’язок.

Правоохоронці звертаються до громадян: бути максимально обережними при здійсненні покупок через Інтернет. Занадто низька ціна на виставлений товар – це одна із ознак шахрайського оголошення. Найкращий спосіб не потрапити у тенета аферистів – не купувати дистанційно і в жодному разі не переказувати ні завдаток, ні передоплату. Користуйтеся послугами лише перевірених продавців та розраховуйтеся за товар лише після його отримання.