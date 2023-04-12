Раніше судимого жителя Підволочиської громади підозрюють у крадіжках грошей з пилорами та комп‘ютерного клубу

До поліцейських звернувся власник підприємства, що займається обробкою деревини, та повідомив про крадіжку двох з половиною тисяч гривень. Зі слів потерпілого, напередодні до нього заходив невідомий чоловік та просив зістругати дошку. Зборівчанин допоміг незнайомцеві, однак згодом виявив, що з кишені його куртки зникли гроші.

Дільничні встановили особу незнайомця, ним виявився раніше неодноразово судимий за майнові злочини 59-річний житель Підволочиської громади.