За березень на Тернопільщині поліцейські склали 239 адмінпротоколів за керування транспортними засобами у нетверезому стані

У березні на дорогах Тернопільщини трапилося 192 дорожньо-транспортних пригоди. З них 36 – з потерпілими, в яких 7 людей загинули та 41 – отримали травми.

Зареєстровано 17 аварій за участю нетверезих водіїв. У результаті цих автопригод 2 людей зазнали травм. Також поліцейські виявили на дорогах області 239 осіб, які сіли за кермо у стані сп’яніння.

На порушників склали адмінпротоколи за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За керування автомобілем в стані сп’яніння передбачено 17 000 гривень штрафу з позбавленням права керування на 1 рік.