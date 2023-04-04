На Тернопільщині з 1 квітня змінилася тривалість комендантської години

Відповідне рішення прийняла рада оборони при Тернопільській обласній військовій адміністрації.

Комендантська година – це режим, що обмежує свободу пересування громадян у певний період часу. На Тернопільщині відтепер цей період триватиме від 00:00 до 05:00.

Нагадаємо, у комендантський час громадянам забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і документів, що посвідчують особу, а також пересуватися власним транспортом.

Також правоохоронці закликають краян не нехтувати сигналами повітряної тривоги і на момент ракетної загрози перебувати в укриттях.