Поліцейські поглиблювали знання щодо ефективного розслідування платіжних шахрайств

Шахраї постійно вдосконалюють методи привласнення чужих коштів. Особливості шахрайств, вчинених з використанням інструментів та інфраструктури міжнародних платіжних систем, обговорили тернопільські поліцейські з заступницею директора Української міжбанківської асоціації платіжних систем ЄМА Олесею Данильченко.

Ініціатором та організатором проведення заходу виступив відділ протидії кіберзлочинам у Тернопільській області.

Експертка провела для дізнавачів, слідчих, оперативних працівників семінар та розповіла про базові принципи функціонування міжнародних платіжних систем, найпоширеніші випадки шахрайств з використанням сучасних технологій.

«Банки напрацювали та мають великий досвід щодо того, як швидко розслідувати такі випадки, як дійти до фінальної точки, де зловмисники виводять кошти, отримані злочинним шляхом», – зазначила заступниця директора Української міжбанківської асоціації платіжних систем ЄМА Олеся Данильченко.

Присутні обговорили аспекти співпраці банків та правоохоронних органів щодо розслідування шахрайств. Поділилися інформацією, яку можна запитувати у працівників фінансових установ, щоб отримати більше відомостей для проведення розслідування.

Здобуття нових знань допоможе працівникам поліції ефективніше документувати такі злочини, призупиняти незаконні трансакції, притягувати винних до відповідальності, а найголовніше, – допомагати людям, які постраждали від інтернет-шахраїв.