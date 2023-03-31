Співробітники СБУ повідомили про підозру одному із керівників батальйону терористичної організації «днр»

Служба безпеки продовжує комплексні заходи з викриття і документування злочинів, вчинених окупаційними військами рф та їхніми пособниками – учасниками терористичних організацій і незаконних збройних формувань проросійських найманців.

У Тернополі СБУ повідомила про підозру у державній зраді одному із керівників батальйону бойовиків т.зв. «днр», який під час окупації Херсонщини керував підрозділами незаконних воєнізованих формувань ворога.

Слідчі спецслужби встановили, що 25-річний житель Донецька після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну добровільно вступив до лав «113 стрілецького полку мобілізаційного резерву днр».

Зрадник обійняв «посаду» виконувача обов’язків заступника командира штабу батальйону, бойовики якого у складі підрозділів російських окупаційних військ встановлювали та підтримували окупаційний режим на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Перебуваючи в лавах незаконного воєнізованого формування він використовував позивний «Артист».

За даними досудового розслідування підозрюваний разом із підлеглими йому бойовиками особисто брав участь у захопленні українських населених пунктів Херсонської області та вів бойові дії проти військовослужбовців Збройних Сил України.

На даний час бойовик переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території. Йому заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) та ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. За зраду Батьківщині та співпрацю з ворогом йому загрожує довічне позбавлення волі.

Викриття та документування протиправної діяльності зрадника здійснювали співробітники Управління СБУ в Тернопільській області за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю

УСБУ в Тернопільській області