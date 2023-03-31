Бучацькі поліцейські встановили осіб, причетних до незаконного видобутку каменю

На лінію 102 надійшло повідомлення від жителя Бучача про те, що двоє невідомих осіб здійснюють видобуток корисних копалин у самовільно розробленому кар’єрі поблизу села Вербка Коропецької громади. На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції №2 міста Бучача.

Видобувачів каменю в кар‘єрі вже не було – вони втекли, залишивши заготовлені копалини та підручний інвентар. Проте поліцейським вдалося встановити їх. Це двоє жителів Тлумацького району Івано-Франківської області. Також з‘ясувалося, що родовище розроблене самовільно без відповідних дозволів.

З місця події поліцейські вилучили камінь, який був готовий до транспортування та підручні засоби з допомогою яких здійснювався видобуток.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 240 Кримінального кодексу. До розслідування будуть залучені фахівці екологічної служби з метою встановлення породи каменю та суми завданих збитків.