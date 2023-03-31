Бійці бригади “Лють” пройшли останній етап відбору – співбесіду

Одинадцять добровольців, які виявили бажання вступити до воєнізованого підрозділу поліції “Лють”, проходили кінцевий етап – співбесіду. 31 березня з кандидатами спілкувалися члени поліційної комісії.

Під час відбору правоохоронці звертали увагу на патріотичну мотивацію кандидатів та на психологічну стійкість.

Майбутні бійці успішно подолали попередні етапи відбору – подачу заявок, військово-лікарську комісію, перевірку рівня фізичної підготовки, спецперевірку та різноманітні тести.

Сімох осіб, які пройшли співбесіду, попереду чекає практичне навчання, де вони освоюватимуть тактику бою, домедичну та вогневу підготовку, а також навчатимуться працювати групами в екстремальних ситуаціях.

Від початку оголошення набору у штурмову бригаду «Лють» на Тернопільщині заявки на вступ подали майже пів тисячі кандидатів. Є серед них і новачки військової справи, і ті, хто має бойовий досвід і готовий ним ділитися.

Основні завдання бійців підрозділу “Лють” – проведення штурмових дій, знешкодження диверсійно-розвідувальних груп та незаконних збройних формувань ворога, аеророзвідка, виявлення позицій ворога та знищення противника.