У жителя Івано-Франківської області бережанські поліцейські вилучили наркотичну речовину

Під час патрулювання у Бережанах співробітники групи реагування патрульної поліції зупинили водія мікроавтобуса за порушення правил дорожнього руху. Увагу правоохоронців привернув пасажир автівки, який поводився підозріло.

Поліцейські провели поверхневу перевірку молодого чоловіка та виявили в нього прозорий поліетиленовий пакет з білою порошкоподібною речовиною, схожою на наркотичну. Правопорушник, 22-річний житель Івано-Франківської області, вперше потрапляє в поле зору правоохоронців.