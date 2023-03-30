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У жителя Івано-Франківської області бережанські поліцейські вилучили наркотичну речовину

Категорія: Кримінал
narkotaЗа даним фактом розпочато кримінальне провадження. Поліцейські встановлюють звідки чоловік взяв заборонену речовину та з якою метою зберігав.
Під час патрулювання у Бережанах співробітники групи реагування патрульної поліції зупинили водія мікроавтобуса за порушення правил дорожнього руху. Увагу правоохоронців привернув пасажир автівки, який поводився підозріло.
Поліцейські провели поверхневу перевірку молодого чоловіка та виявили в нього прозорий поліетиленовий пакет з білою порошкоподібною речовиною, схожою на наркотичну. Правопорушник, 22-річний житель Івано-Франківської області, вперше потрапляє в поле зору правоохоронців.
Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України. За незаконне зберігання наркотичних засобів фігуранту може загрожувати до 5 років обмеження волі.

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