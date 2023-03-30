Чому все більше тернополян довіряють свої оселі поліції охорони

Лише протягом березня мешканці Тернопільщини віддали під варту поліції охорони майже 80 квартир і будинків. Це, за словами т.в.о. заступника начальника Управління поліції охорони в Тернопільській області Олексія Дзюри, проміжні результати проєкту «Варта вашої оселі» й просвітницько- інформаційної кампанії, мета якої – навчити українців дбати про безпеку своїх помешкань шляхом професійної охорони.

– Ми розповідаємо потенційним клієнтам про переваги сучасних систем безпеки житла і нашої охоронної структури, – каже підполковник поліції Олексій Дзюра. – Хіт охоронних систем – пультова сигналізація. Її датчики розпізнають загрозу і не тільки сповіщають про неї господаря, а й передають сигнал тривоги на головний пульт централізованого спостереження. За цим сигналом негайно виїжджає озброєна група реагування, адже поліція охорони – єдина в Україні охоронна структура, працівники якої мають право на озброєну охорону і застосування владних функцій щодо правопорушників. Але до реагування не завжди доходить, бо зловмисник, помітивши нашу сигналізацію, відмовляється від злочину ще на етапі його планування.

Загалом під надійною вартою поліції охорони Тернопільщини перебуває 10200 об’єктів, із яких понад 5000 – приміщення з особистим майном громадян.

Тож якщо ваша оселя досі незахищена – зателефонуйте з мобільного на безкоштовний номер 9899 і замовте професійну охорону. Фахівці детально вивчать особливості вашого помешкання , врахують усі ваші побажання і встановлять оптимальну за кількістю і видами датчиків охоронну систему.

Довірте і ви свою оселю професіоналам. Проєкт «Варта вашої оселі» триватиме до кінця квітня.

Управління поліції охорони в Тернопільській області