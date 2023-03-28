Поліцейські закликають водіїв та пішоходів бути обережними на дорогах через складні погодні умови

Водіям варто дотримуватися швидкісного режиму, дистанції, уникати різких маневрів, при наближенні до пішохідних переходів необхідно знижувати швидкість до мінімуму. Пам’ятайте, що дозволена швидкість руху у населених пунктах – 50 км/год.

Також проявляти пильність на дорозі варто і пішоходам. Переходячи дорогу по пішохідному переходу, обов’язково переконайтеся, що транспортний засіб зупинився, і лише після цього виходьте на проїжджу частину.

Аби вас помітили на дорозі, бажано одягати світлий, яскравий одяг чи спеціальні жилети, використовувати світловідбивні елементи (флікери) у вигляді нашивок, наліпок, браслетів тощо.