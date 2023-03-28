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На Тернопільщині триває відбір кандидатів до лав штурмової бригади «Лють»

Категорія: Події, Тернопільщина

6422b362ba696299840466На Тернопільщині активно проходить рекрутингова кампанія з формування об’єднаної штурмової бригади Національної поліції «Лють». Перші вісімдесят добровольців уже призначені на посади новоствореного підрозділу.

З початку оголошення набору у штурмову бригаду «Лють» на Тернопільщині заявки на вступ подали майже пів тисячі кандидатів. Є серед них і новачки військової справи, і ті, хто має бойовий досвід і готовий ним ділитися.

Командир взводу штурмової бригади «Лють» Олег Котик розповідає, що головні завдання, які стоятимуть перед бійцями – це і штурмові дії на передових позиціях, і зачистка населених пунктів. Тому пріоритет, звичайно, надається тим кандидатам, які мають бойовий досвід та мотивацію. «Але нам потрібні і хороші водії, і кваліфіковані автомеханіки і медики».

Серед охочих долучитися до штурмової бригади – тернополянин, котрий з перших днів війни пройшов вишкіл у добровольчому батальйоні «ТОР»

«Лють» порекомендували мені як один з кращих підрозділів, де цінують людей і проводять комплексне навчання», – розповідає доброволець.- А війна закінчиться нашою перемогою, коли вийдемо на адміністративні кордони 1991 року».

Набір до штурмової бригади триває, приєднуйся до команди однодумців та перетвори свою лють на зброю.

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