У Тернополі поліцейські вилучили у водія-порушника підроблені документи

Тернополянин замовив фальшиве водійське посвідчення через інтернет. За використання підробленого документу чоловіку загрожує кримінальна відповідальність.

Під час патрулювання в обласному центрі поліцейські зупинили водія легкового автомобіля, який порушив правила дорожнього руху. Перевіривши документи, правоохоронці з’ясували – водійське посвідчення чоловіка має ознаки підробки та належать іншій особі.

Водій, 37-річний тернополянин, зізнався, що придбав фальшиві документи через оголошення в інтернеті. За підробку заплатив понад 7 тисяч гривень.

За даним фактом дізнавачі Тернопільського райуправління поліції розпочали кримінальне провадження ч.1 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці наголошують, що за підроблення або використання завідомо підробленого документа чинним законодавством передбачено покарання у вигляді штрафу, піврічного арешту або обмеження волі строком до 2 років.