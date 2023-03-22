Пройдисвіт збагатився за рахунок краянки

З моменту введення на території України воєнного стану, аферисти почали видумувати все нові шахрайські схеми за допомогою яких привласнюють гроші мирного населення. Вони під різними приводами працівників державних установ дізнаються персональні дані та вчиняють протиправне.

Однак й є ті пройдисвіти, які вирішили діяти за вже провіреними схемами. Від такого роду злочину потерпіла 32-річна заявниця, яка хотіла придбати товар через мережу Інтернет.

Сторони узгодили умови покупки. Основна вимога була – передоплата в розмірі 7200 гривень, які заявниця переказала на вказаних аферистом рахунок. Жінка зрозуміла, що її ошукали, коли не отримала бажаного товару. За допомогою вона звернулася до правоохоронців.

Працівники поліції проводять розшукові заходи щодо встановлення та доведення причетної особи до протиправного.

Відомості про подію слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 ( шахрайство ) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці наголошують, не потрібно довіряти всій розміщеній інформації в просторах Інтернету. Необхідно перевіряти дані про продавця та обов’язкового звернути уваги на відгуки від покупців.

Завжди використовуйте функцію здійснення післяоплати. Окрім цього, ніколи, ні за яких обставин, не потрібно розголошувати персональні дані, які стосуються вашого банківського рахунку.

У разі якщо ви все-таки потерпіли від рук невідомих, не зволікайте, телефонуйте в поліцію на лінію «102».