Працівники поліції розслідують шахрайство з банківськими картками

Правоохоронці застерігають жителів області не довіряти невідомим. Всі дані, якими ви володієте щодо ваших банківських рахунків, є конфіденційними.

Факт шахрайства, вчиненого щодо жительки району, задокументували працівники тернопільської поліції. Невідомий зателефонував жінці та, шляхом обману, викрав всі заощадження.

Потерпіла розповіла, що до неї зателефонував чоловік, який представився співробітником фінансової установи. Він запевнив жінку, що невідомі намагаються зняти кошти з її банківських карток. Аби убезпечити кошти, необхідно перевести кошти на безпечні рахунки. Додав, що дану операцію слід виконати негайно. Жінка здійснила три транзакції на різні рахунки і втратила понад 80 тисяч гривень.

Ще понад 60 тисяч гривень втратила мешканка Бережанщини. Псевдофінансист повідомив потерпілій, що її карткою намагаються розрахуватися в інтернет-магазині. Аби убезпечити кошти, необхідно заблокувати рахунок та змінити пін-код. Усі дії щодо зміни паролів жертва узгоджувала з шахраєм,тож той легко зумів вкрасти гроші.

Відомості про правопорушення правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Вони встановлюють особи зловмисників.

Поліцейські закликають мешканців бути обережними, не повідомляти незнайомцям свою конфіденційну інформацію. У випадку, коли до вас телефонують під приводом змінити паролі, переказати гроші на інший рахунок чи мобільні номери, збільшити строк дії картки – кладіть слухавку та самостійно перевіряйте усю інформацію у відділенні банку, або ж за номером «гарячої лінії» банку.