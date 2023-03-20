Жителі області стали жертвами афери

Правоохоронці Тернопільщини відкрили кримінальні провадження за фактами шахрайств вчинених щодо мешканців краю. Громадяни хотіли допомогти своїм знайомим, однак стали жертвами афер.

Всі п’ятеро краян потерпіли від однієї шахрайської схеми: до них в різких соціальних мережах надходили повідомлення від знайомих, які просили про допомогу. Вони просили позичити різні суми. Гроші вони обіцяли повернути, як тільки б вирішили фінансові труднощі. Громадяни здійснювали транзакції, а через певний проміжок часу розуміли, що їх ошукали. Їхні реальні друзі повідомляли, що шахраї взламували сторінки та просили гроші, а вони до цього не мають ніякого відношення. Сума завданих збитків майже 25 000 гривень.

Відомості про події правоохоронці внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці радять у разі отримання такого повідомлення зателефонувати цій людині і запитати про надсилання подібного прохання. Водночас для уникнення проблем із шахраями необхідно :

не надавати особистої інформації на незнайомих сайтах, що стосується паспортних і платіжних даних, номеру телефона, логінів тощо;

не робити великих передоплат при покупці в інтернет-магазинах та використовувати післяплату;

не користуватися підозрілими сервісами або пропозиціями інших людей, зокрема, щодо швидкого заробітку або кредитів;

перевіряти прохання про матеріальну допомогу, навіть якщо вони надходять з акаунтів знайомих людей.

встановлювати подвійну аутентифікацію на месенджерах;

в разі підозри щодо зламу сторінки – припиняти всі сесії месенджера на всіх пристроях через налаштування.

Якщо ви все-таки потерпіли від рук аферистів, не зволікайте, телефонуйте в поліцію.