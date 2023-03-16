Поліцейські викрили жителя Лановецької громади у крадіжці банківської картки

Зникнення банківської картки потерпілий помітив лише після того, як йому надійшло повідомлення про списання коштів з його рахунку. Із заявою про крадіжку звернувся до працівників Лановецького відділення поліції.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 47-річний житель Лановецької громади. Чоловік раніше був судимий за крадіжки.

Правоохоронці з’ясували, що зловмисник напередодні приходив до будинку заявника. Там непомітно викрав картку господаря. Чужим платіжним засобом розрахувався у магазині.

За даним фактом розпочато кримінальне провадженням за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Поліцейські перевіряють причетність фігуранта до скоєння інших злочинів на території обслуговування.

Поліцейські радять: якщо ви виявили зникнення банківської картки, негайно зв’яжіться з банком і заблокуйте її. Це допоможе убезпечити особисті кошти і не дасть іншим можливість зняти з неї гроші.