Продаючи вироби “Хенд-мейд”, жителька Тернопільщини втратила понад 15 тисяч гривень

Продаючи в інтернеті вироби, виготовлені власними руками, жителька Чортківського району потрапила в пастку шахраїв. Потерпіла розмістила оголошення на платформі «OLX». На сайті вона зазначила номер мобільного телефону.

За кілька днів жінці в месенджер Viber написала незнайомка, яка сказала, що цікавиться її товаром. Обумовивши усі деталі, покупець скинула посилання і запевнила, що для оформлення послуги доставки продавець повинен заповнити форму.

Потерпіла перейшла за посиланням, внесла особисті дані, зазначила номер карткового рахунку та усі секретні паролі. Згодом з її картки невідомі зняли понад 15 тисяч гривень.

За допомогою жителька Тернопільщини звернулася до правоохоронців.

Працівники поліції щодня застерігають та наголошують про те, що переходити за сумнівними посиланнями, а тим паче вносити будь-яку особисту інформацію, заборонено. Про це наголошують і адміністратори сайту OLX. Правила покупки-продажу прописані на даній платформі у розділі: Центр підтримки клієнтів: Безпека: Остерігайтеся цих схем шахрайства!

Переписуйтеся з невідомими лише в чаті на офіційному сайті. Не переходьте на сторонні месенджери. Якщо співрозмовник для оплати товару відправляє своє посилання, ігноруйте його, бо воно перекине вас на фальшиву сторінку. Різницю помітити одразу складно: це може бути навіть одна зайва літера в адресі сайту, яка і допоможе шахраям отримати доступ до ваших коштів та особистих даних.

Пам’ятайте, OLX не надсилає SMS або повідомлення у месенджерах – тільки на пошту та в застосунок OLX.

Забудьте про передоплату. Розраховуйтеся лише після того, як оглянули товар! Безпека, уважність та розсудливість допоможуть врятувати ваші гроші або товар.