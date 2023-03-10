Оперативники Тернопільського районного управління затримали закладчика психотропів

Як з’ясувалося, зловмисник – 18-річний житель Озернянської громади. Ще неповнолітнім він потрапив у поле зору правоохоронців за майновий злочин. Суд покарав його штрафом.

Під час затримання поліцейські вилучили три згортки з кристалічною речовиною. Експертиза встановила, що це особливо небезпечний психотроп “PVP”. У ході слідчо-оперативних заходів було виявлено ще більше десяти місць, де зловмисник залишив закладки.