Рятуючи заощадження, жінка віддала шахраям усі гроші

Майже 44 тисячі гривень втратила жителька Тернополя. Жінка самостійно віддала усі свої заощадження невідомій особі. Зрозумівши, що потрапила “на гачок” афериста, звернулася по допомогу до поліції.

Злочин трапився 6 березня. На мобільний до 54-річної місцевої мешканки зателефонував невідомий. Чоловік представився працівником служби безпеки України та повідомив, що з її банківської картки хтось намагається зняти гроші. Додзвонювач одразу запропонував убезпечити електронний гаманець та перекинути гроші на іншу картку, яку вони дистанційно для неї створять.

Жінка погодилася. Виконуючи усі рекомендації чоловіка, вона через термінал здійснила 6 переказів коштів і як результат – втратила майже 44 тисячі гривень. Лише згодом тернополянка зрозуміла, що немає жодних даних її нової картки. Додзвонитися до “представника служби” вона не змогла і зрозуміла, що віддала гроші невідомим.

Даний факт дізнавачі внесли в ЄРДР згідно зі статтею 190 (шахрайство) ККУ.