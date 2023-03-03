Передплативши газету “Досьє102″, поліціянтка потрапила до десятки переможців

Впродовж кількох місяців тривала акція від “Укрпошти” під назвою “Я люблю передплату”.

До десятки переможців увійшла заступник начальника слідчого відділення поліції Бучача Галина Павлюс. Вона передплатила газету “Досьє102″ і скористалася своїм шансом виграти один із подарунків.

“Це не перший подарунок для читачів “Досьє102″. Ми бажаємо, щоб ви брали участь в передплаті і наступного року і вигравали більші та цікавіші призи. А це для того, щоб ви пили зранку, в обід та ввечері запашну каву та чай. Нехай чайник вам служить і ви матимете пам’ятку від “Укрпошти”, – звернулася до поліціянтки начальник відділу поштових послуг Тернопільської дирекції АТ «Укрпошта» Ніна Герасименко.

Основна мета акції – підтримка українських видавців. Розіграш призів проводився за допомогою сервісу випадкового вибору. Серед подарунків були мультипіч, електрочайник, конвектор, праска та блендер.

“Уже не перший рік я передплачую газету “Досьє102″. У даній газеті є корисна інформація, пов’язана з моєю діяльністю. Цього року я перемогла в акції від “Укрпошти” та отримала подарунок”, – розповіла Галина Павлюс.

Передплата українських видань тривала по всій Україні. Поки наші бійці звільняли українські міста та села від ворога, усі листи, пенсії, посилки, передачі, журнали й газети очікували на своїх адресатів у центрі сортування. Після звільнення кореспонденцію доставили спеціальним потягом на деокуповані території.