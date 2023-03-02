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За фактом незаконної порубки лісу розпочато кримінальне провадження

Категорія: Кримінал
9447704659488278871Інформація про те, що невідомі особи здійснюють порубку лісових насаджень у селі Язловець Чортківського району до правоохоронців надійшла від громадського активіста з Бучача. Слідчо-оперативна група виїхала на місце події.
З’ясувалося, троє жителів Чортківського району за допомогою бензопил зрізали 21 дерево порід сосна та клен. За попередніми даними, чоловіки є працівниками лісового господарства і мали ордер на вирубку зелених насаджень. Аби перевірити законність їхній дій, поліцейські залучать до перевірки спеціаліста Державної екологічної інспекції в Тернопільській області. За матеріалами проведеної перевірки буде прийнято законне рішення.
З місця події вилучено три бензопили, вирішується питання про накладення арешту на автомобіль на який повантажена деревина.
Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 246 (незаконна порубка лісу) Кримінального кодексу.

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