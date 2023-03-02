За фактом незаконної порубки лісу розпочато кримінальне провадження

З’ясувалося, троє жителів Чортківського району за допомогою бензопил зрізали 21 дерево порід сосна та клен. За попередніми даними, чоловіки є працівниками лісового господарства і мали ордер на вирубку зелених насаджень. Аби перевірити законність їхній дій, поліцейські залучать до перевірки спеціаліста Державної екологічної інспекції в Тернопільській області. За матеріалами проведеної перевірки буде прийнято законне рішення.