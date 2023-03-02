Кишенькового гастролера з Франківщини допомогли затримати небайдужі тернополяни

На лінію 102 надійшло повідомлення від 71-річної тернополянки про те, що в маршрутному таксі незнайомий чоловік намагався викрасти у неї гаманець. До моменту прибуття на місце події поліцейських небайдужі тернополяни утримували зловмисника.

Зі слів пенсіонерки, вона готувалася до виходу з маршрутки, а позаду неї став чоловік і почав штовхати, хоча місць в салоні було вдосталь. Вийшовши з громадського транспорту, жінка помітила відкриту сумочку, а незнайомець став тікати. Потерпіла почала кликати на допомогу.

Зловмисник, зрозумівши, що пенсіонерка помітила крадіжку, викинув її гаманець, проте загубитися у натовпі не вдалося. Перехожі не дали йому втекти.

Поліцейські затримали зловмисника згідно статті 208 КПК та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення йому підозри за частиною 2 статті 15, частиною 4 статті 185 (закінчений замах на крадіжку) Кримінального кодексу.

З’ясувалося, зловмисник – житель Франківщини, у минулому мав проблеми із законом через майнові злочини.

Триває досудове розслідування.