У трьох автопригодах на Тернопільщині постраждали люди

Три аварії з потерпілими трапилися на дорогах Тернополя та області 28 лютого.

О 9:30 в Кременці водій автомобіля Ford Transit на пішохідному переході збив людину. На місце пригоди виїжджали працівники поліції та бригада екстреної медичної допомоги.

Потерпіла – місцева жителька 1951 року народження. Її і переломами та забоями госпіталізували до травматологічного відділення. У водія взяли взірці крові для перевірки на вміст алкоголю.

Не впорався з керуванням та з’їхав у кювет водій автомобіля Toyota Camry. Аварія трапилася о 9:40 на автодорозі Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам’янка, перед виїздом з Бережан. Кермувальник іномарки потрапив у ДТП, злетівши у кювет. В результаті автопригоди травмувалася пасажирка, але жінку не госпіталізовували. Водій попередньо тверезий.

У Тернополі водієві таксі стало погано за кермом, він втратив свідомість і як результат – з’їхав з дороги та врізався у металевий відбійник. На момент аварії в салоні авто був пасажир. Чоловік не постраждав, а кермувальника госпіталізували до лікарні.

По усіх автопригодах тривають перевірки.