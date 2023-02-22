Двоє фермерів з Тернопільщини перерахували шахраям загалом майже мільйон двісті тисяч гривень, спокусившись дешевою ціною на міндобрива

До співробітників Гусятинського та Зборівського відділень поліції звернулися місцеві фермери із заявами про шахрайські дії, вчинені щодо них невідомими особами. Обоє господарників замовили у підприємства, яке начебто зареєстроване у Харкові, мінеральні добрива, однак після оплати половини вартості товару постачальники перестали виходити на зв’язок.

Як встановили поліцейські, товариство з обмеженою відповідальністю, з яким уклали договори фермери, начебто зареєстроване, проте чи інформація актуальна на даний час, чи шахраї лише називалися представниками цієї компанії – з‘ясовується. Зі слів потерпілих, перемовини та переписку з менеджерами товариства вони вели в телефонному режимі та з допомогою електронної пошти.

Один із заявників перерахував зловмисникам майже мільйон гривень, інший – майже двісті тисяч. Спокусилися на дешеву ціну. Щойно гроші були зачислені на вказані невідомими особами рахунки, зв’язок обірвався.

Відомості за обидвома фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею шахрайство. Тривають слідчі дії.

Правоохоронці застерігають: перед тим, як укладати договори та платити кошти варто ретельно перевірити, чи справді фірма зареєстрована, чи займається вона реалізацію саме того товару, який ви шукаєте, почитати відгуки. І найголовніше – завжди майте підозру, якщо вам пропонують товар за здешевленими цінами. Це привід ще раз ретельно обдумати своє рішення.