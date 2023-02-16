Поліцейські викрили жителя Заліщицької громади у крадіжці з будинку

До співробітників Чортківського райвідділу поліції надійшло повідомлення від жителя Заліщицької громади про те, що у нього з будинку викрали майже 1 000 гривень та наручний годинник.

Слідів прокинення сторонніх осіб до оселі поліцейські не виявили. Почали перевіряти людей, котрі напередодні приходили до помешкання заявника. У крадіжці запідозрили 51-річного односельчанина потерпілого. Годинник у зловмисника вилучили, гроші він витратив на власні потреби.

Відомості за даним факто внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 ККУ (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Поліцейські перевіряють причетність фігуранта до скоєння інших злочинів на території обслуговування.