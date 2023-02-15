Жителька Чортківщини втратила майже 17 тисяч гривень

Із заявою про втрату коштів у відділення поліції №2 Бучача звернулася жителька Чортківського району. Жінка повідомила, що з її банківської картки невідомі зняли понад 16 тисяч гривень.

За словами потерпілої, до неї 14 лютого ввечері зателефонував невідомий. Чоловік представився працівником служби безпеки однієї з фінансових установ. Він розповів, що помітив підозрілу активність з її електронним гаманцем.

Уточнив, чи не вона намагається зняти гроші, а після цього запропонував убезпечити фінанси.

У ході розмови додзвонювач багато розповідав про зловмисників та злами карток, а в результаті – жінка перерахувала усі свої заощадження на картку іншого власника.

Коли ж зрозуміла, що все втратила, звернулася до поліції. Правоохоронці встановлюють шляхи переміщення коштів.