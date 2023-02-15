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Розваги на чужому авто завершилися для 19-річного тернополянина криміналом

Категорія: Кримінал

car-alarms-py1ycqf26yt26b3ytwko6pb7lpfwgkdggw7hd40hgwНезаконне заволодіння транспортним засобом і як наслідок – ізолятор тимчасового тримання. Саме так завершилися розваги для 19-річного жителя Тернополя. Юнак взяв чужий автомобіль, аби покататися містом. Під час їзди хлопець транспортний засіб пошкодив, а коли автівка не завелася, залишив її.

Про зникнення автомобіля марки Skoda Octavia на лінію “102″ повідомив власник. Чоловік сказав, що залишив авто у дворі будинку в ніч з 13 на 14 лютого. Вранці транспорту вже не було.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами слідчі поліції Тернополя встановили й місцезнаходження автомобіля, і його викрадача. Як з’ясувалося, до злочину причетний сусід потерпілого. За словами підозрюваного, у дворі будинку він знайшов ключі від автомобіля. На під’їзді розмістив оголошення про чиюсь згубу, вказавши свій номер мобільного. Проте ніхто не зателефонував і хлопець вирішив покататися.

Юнака затримали відповідно до статті 208 КПК. Йому уже оголосили підозру згідно зі статтею 289 Кримінального кодексу. Сума збитків встановлюється. Триває слідство.

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