Шахраї входять у довіру людей і отримують бажані гроші

Майже 22 тисячі гривень втратив тернополянин, повіривши словам додзвонювача. 9 лютого близько 14:55 до нього зателефонували з невідомого номера.

Людина представилася представником банку і повідомила про те, що хакери намагаються отримати доступ до його банківської картки й отримати усі заощадження.

У ході розмови додзвонювач запропонував убезпечити гроші у телефонному режимі. 59-річний чоловік погодився, виконав усі вимоги й втратив майже 22 тисячі гривень.

Невідомі, отримавши доступ до його мобільного додатку, зняли гроші з двох карток.

Потерпілий звернувся за допомогою до правоохоронців. Даний факт поліціянти внесли в ЄРДР згідно із частиною 3 статті 190 ККУ. Триває слідство.