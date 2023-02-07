Увага, шахраї зламують соцмережі користувачів!

Інтернет-злодії полюють на халяву та шукають довірливих людей. Шахраї, як правило, вимагають чи випрошують гроші не у власника сторінки, а у його друзів. Вони розповідають від імені товариша жалісні історії та просять про допомогу або позичити гроші.

У пастку зловмисників потрапила жителька Тернополя. Жінка розповіла, що отримала в соцмережах повідомлення від сестри, яка просила позичити 5000 гривень. Потерпіла без вагань перекинула їй необхідну суму на вказаний рахунок і лише після розмови з родичкою зрозуміла, що гроші отримали шахраї. Справою займаються дізнавачі Тернопільського районного управління поліції.

Власникам інтернет-сторінок варто пам’ятати, що легше убезпечити себе від крадіжки, ніж потім розбиратися з шахраями.

Найкращий захист, кажуть правоохоронці, це подвійний захист – додатковий пароль, або підтвердження входу через смс-повідомлення на ваш особистий телефон, або на поштову скриню.

Пароль для сторінок має бути складний, з використанням цифр, букв верхнього і нижнього реєстру. Для різних акаунтів він повинен бути різний і в ньому не повинно бути особистої інформації.

Не варто завантажувати та реєструватися в сумнівних програмах і не вводити на таких сайтах своїх дані в графі про згоду на використання та обробку персональних даних.

Перш ніж допомагати людині та перекидати їй гроші, уточніть інформацію при особистій розмові.