Поліцейські застерігають: не перераховуйте кошти за доставку авто з-за кордону незнайомцям

У обох випадках потерпілі знайшли оголошення про продаж автомобілів з-за кордону. Продавці пообіцяли доставити машини, але запросили за свої послуги передоплату. Потерпілі повірили і перерахували гроші. Проте продавці своїх обіцянок не виконали і кошти не провернули.

Поліцейські звертаються до жителів області не довіряти незнайомцям та не вестися на сумнівні пропозиції, а тим паче, коли мова йде про гроші. У жодному разі не перераховувати кошти наперед незнайомцям. Розраховуйтеся за товар лише тоді, як отримаєте й особисто оглянете його.