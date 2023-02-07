468×60
468×60

Поліцейські застерігають: не перераховуйте кошти за доставку авто з-за кордону незнайомцям

Категорія: Кримінал
3883022273869618310Два шахрайства, пов’язані з купівлею транспортних засобів, задокументували поліцейські області. Житель Тернополя перерахував незнайомцю майже 19 тисяч гривень за доставку авто з Європи, а мешканець Заліщицької громади – понад 15 тисяч гривень.
У обох випадках потерпілі знайшли оголошення про продаж автомобілів з-за кордону. Продавці пообіцяли доставити машини, але запросили за свої послуги передоплату. Потерпілі повірили і перерахували гроші. Проте продавці своїх обіцянок не виконали і кошти не провернули.
За обома фактами розпочаті кримінальні провадження за частиною 1 статті 190 ККУ (шахрайство). Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочинів.
Поліцейські звертаються до жителів області не довіряти незнайомцям та не вестися на сумнівні пропозиції, а тим паче, коли мова йде про гроші. У жодному разі не перераховувати кошти наперед незнайомцям. Розраховуйтеся за товар лише тоді, як отримаєте й особисто оглянете його.

Схожі статті

Залишити коментар

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *