Без товару і без грошей

Житель села Козівка Тернопільського району перечислив за прес для паливних брикетів майже 48 тисяч гривень, а продавець виявився шахраєм.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції із заявою про шахрайство звернувся 23-річний житель села Козівка. Молодий чоловік розповів про те, що одному з сайтів побачив оголошення про продаж обладнання для пресування паливних брикетів. Продавець вимагав передоплату, козівчанин погодився і перерахував на банківську картку невідомого майже 48 тисяч гривень. Щойно гроші були зняті з рахунку зв’язок з продавцем обірвався.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею шахрайство.

Поліцейські застерігають: перед тим, як зважитися на покупку товару, якого ви не бачили, але за який продавець уже вимагає завдаток чи інші платежі, – сто разів подумайте, аби не втрапити в шахрайську пастку.