Усі «швидкі» Тернопільщини – під захистом поліції охорони

Увесь автопарк Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Тернопільської області, а це 83 автомобілі, обладнаний ручними системами тривожної сигналізації.

«Це система, режим тривоги якої задають або вмикають неавтоматичним способом, – розповідає начальник центру технічної охорони Управління поліції охорони в Тернопільській області Володимир Слідзевич. – У разі надзвичайної ситуації працівник бригади «швидкої» натискає на спеціальну тривожну кнопку SOS, на пульт централізованого спостереження надходить сигнал – і озброєний наряд реагування поліції охорони оперативно виїжджає на допомогу екіпажу».

Перші «швидкі» Тернопільщини обладнали такою сигналізацією три роки тому – і тепер під надійним захистом поліції охорони перебувають усі екіпажі медиків. Це важливо, адже екстрена допомога стоїть на передовій медицини.

Загалом в Україні, за словами начальника Управління технічної охорони Департаменту поліції охорони Віталія Новікова, ручними системами тривожної сигналізації з підключенням до головного пункту централізованого спостереження поліції охорони обладнано 270 автомобілів швидкої медичної допомоги.