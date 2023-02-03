Теребовлянські поліцейські розпочали кримінальне провадження щодо неплатника аліментів

46-річний житель Микулинецької громади тривалий час не сплачує аліментів на утримання малолітнього сина. Сума боргу склала понад вісім тисяч гривень.

До співробітників відділення поліції №3 міста Теребовлі, звернулася жителька Рівненської області зі скаргою про те, що батько її малолітнього сина ухиляється від сплати аліментів. Дана інформація була внесена до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Під час перевірки поліцейські з‘ясували, що дійсно 46-річний житель Микулинецької громади ще з 2018 року періодично не сплачує призначених йому судом аліментів на утримання малолітнього сина.

На спроби поліцейських з’ясувати причину невиконання обов’язків щодо утримання дитини, зловмисник пояснив, що офіційно немає роботи. Проте у правоохоронців є інформація, що все-таки доходи у чоловіка є. Це буде перевірено у рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 1 статті 164 (ухилення від сплати аліментів на утримання дітей) Кримінального кодексу. Якщо зловмисникові буде доведено злісне ухилення від сплати коштів йому може загрожувати обмеження волі до двох років.

До слова, за минулий рік поліцейські області внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань десять кримінальних проваджень, розпочатих за ухилення від сплати аліментів, з початку 2023 року – два.