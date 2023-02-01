Заборонені речовини у власному авто зберігав житель Тернопільщини

Скляні лампочки з невідомою речовиною коричневого кольору, поліетиленовий пакетик та коробку з зеленою подрібненою речовиною рослинного походження й білою кристалічною речовиною вилучили працівники поліції у жителя Тернопільського району.

Про заборонені предмети на лінію “102″ повідомили патрульні. 31 січня вони в складі екіпажу УПП патрулювали вулиці обласного центру і на Поліській побачили припаркований на узбіччі автомобіль Volkswagen Jetta, а поруч чоловіка, який поводився дивно. Коли поліціянти до нього підійшли, невідомий одразу почав зізнаватися про те, що в багажнику авто має заборонені речовини і готовий їх добровільно віддати.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Правоохоронці вилучили усе та передали на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. Цей факт дізнавачі внесли в ЄРДР згідно з частиною 1 статті 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) ККУ. Триває слідство.